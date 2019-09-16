Şevketibostan nedir? Şevketibostan yemeği nasıl yapılır? soruları Akdeniz Havzası'nda yetişen ve Türkiye'de Ege Bölgesi ile ünlenen Şevketibostan bitkisi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Şevketibostan bitkisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ŞEVKETİBOSTAN NEDİR?

Şevketibostan ya da bostanotu, şevketotu, mübarekdikeni, akkız (Cnicus benedictus),papatyagiller familyasından, Batıda Portekiz'in kuzeyinden Fransa'nın güneyine, Doğuda İran'ın doğusuna kadar Akdeniz Havzasında yetişen ve yemeği yapılan, 60 cm boyunda bir yıllık dikenli bir bitki. Topraküstü kesimleri körpeyken kesilip toplanan bitki, iyice soyulup dikenlerinden arındıldıktan sonra sebze olarak tüketilmek üzere Ege ve Akdeniz bölgesindeki pazarlarda satılmaktadır.

İNSAN BESİNİ OLARAK ŞEVKETİBOSTAN'IN KULLANIMI

Ege Bölgesinde sıklıkla tüketilen yabani bitkilerden olan Şevketibostan ya da askalivrus/askolibrus Girit mutfağında ve Girit'ten batı Anadoluya göç eden Girit Türkleri tarafından kemikli kuzu etiyle pişirilerek (şevketibostan yemeği) ya da haşlama salata (şevketibostan salatası) olarak tüketilir. Girit'in dağ köylerinde bundan farklı olarak hâlâ arapsaçıyla veya enginarla birlikte de pişirilmektedir.

ŞEVKETİBOSTAN YEMEĞİ

Şevketibostan yemeği malzeme olarak şevketibostan, kuzu eti, soğan, sarımsak, zeytinyağı, su, ve tuz kullanılır. Egenin yöresel yemeklerinden biridir.