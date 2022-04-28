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Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler? 2022 Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken en çok araştırılan soruların başında Şevval ayı orucu nedir sorusu yer alıyor. Şevval ayı içerisinde 6 gün olarak tutulan oruca Şevval orucu denmektedir. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, şevval ayı orucunun faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

Şevval ayı orucu nedir, faziletleri nelerdir? 2022 Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

İslam inancına göre Şevval ayı orucu mucizeleri ve faziletlerinden sıklıkla söz edilirken Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur gibi sorular gündeme geldi. İslam alemi açısında büyük bir önem teşkil eden oruç vazifesi Ramazan ayında tutulduğu gibi Şevval ayında tutulmaktır. Peki Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? İşte merak edilen detaylar.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?
Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlıyor. Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 GÜN ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULUR?
6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

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