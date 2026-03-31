        Şevval ayı tarihleri: Şevval ayı 6 günler orucu ne zaman tutulur?

        Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte ibadetlerini sürdürmek isteyen Müslümanlar, Şevval orucuna yöneliyor. Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval'de tutulan 6 günlük oruç, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiye ettiği nafile ibadetler arasında yer alıyor. Peki, 6 günler orucu ne zaman tutulur, Şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 31.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        İslam takviminde onuncu ay olan Şevval ayı, manevi atmosferiyle yaşanmaya devam ediyor. Ramazan ayını takip eden bu ayda, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 6 gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Şevval ayı aynı zamanda hac aylarının ilki olarak biliniyor. Bu kapsamda "Şevval ayı ne zaman bitiyor, 6 günler orucu hangi tarihlerde, nasıl tutulur?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        ŞEVVAL AYI TARİHLERİ

        Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan Şevval, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 20 Mart’ta başladı. Bu yıl Şevval ayı, 17 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

        ŞEVVAL AYI 6 GÜNLER ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç, ay boyunca dileyenler tarafından sırayla ya da aralıklı günlerde yerine getirilebilir.

        Bu yıl Şevval orucu, 20 Mart-17 Nisan tarihleri arasında tutulacak.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNUN HÜKMÜ

        Ramazân-ı Şerif’ten sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu ayda tutulan nafile oruç Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.

        Şevval ayı orucu niyeti ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için oruç tutmaya” ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için Şevval orucu tutmaya” şeklinde olabilir. Şevvâl ayında nafile niyeti ile tutulacak oruç, peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

        6 GÜNLER ORUCUNUN ÖNEMİ

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yerine getirilen faziletli ibadetlerin ardından, müminleri karşılayan bir diğer önemli amel ise Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur. Ramazan boyunca oruca alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutarak yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma müjdesine erişirler.

        Peygamber efendimiz (s.a.v), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

        “Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
