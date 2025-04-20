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        Haberler Magazin Şevval: Benim için çok zor bir gün

        Şevval: Benim için çok zor bir gün

        Şevval Sam, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konserde dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Sam, konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:47
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        "Benim için çok zor bir gün"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şevval Sam, Kıbrıs'ta sahne aldı. Sam, konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

        Şevval Sam, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, son dönemde imajında yaptığı değişikliklere dair şunları söyledi: "Değişiklik yapmayı seviyorum ama bir yandan da kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca çok iyi bir sonuç aldım. Yeni imajımın büyük bir karşılık bulduğunu da fark ettim."

        Yeni imajıyla gelen tekliflerin şaşırtıcı olduğunu belirten Şevval Sam; "Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadılar. Hani 'O mu, değil mi?' diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç" dedi.

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        Konser sırasında duygusal bir an da yaşandı. Şevval Sam, yakın arkadaşı Volkan Konak hakkında; "Bugün, benim için çok zor bir gün. Volkan’ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz" diyerek duygusal bir bağ kurdu.

        Şevval Sam, basın mensuplarına; "Zamansız olmak ve herkesin ruhuna hitap edebilmek büyük bir şans. Bu bir hediye" diyerek kariyerindeki her yaştan insana hitap etmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.Konserinin ardından hayranlarıyla coşkulu bir şekilde buluşan Sam, yeni projelerinin sinyallerini vererek, müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam edeceğini söyledi.

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        #Şevval Sam
        #Kıbrıs
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