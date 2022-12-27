"DEDİKODULARA FIRSAT VERMEK İSTEMİYORUM"

Ünlü modelin açıklamasının ardından Aral da bir paylaşımda bulunmuştu. "Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum" diyen Aral, "Sevgili Şevval Şahin ile 1.5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" demişti.

Ancak ikilinin ayrılık kararı kısa sürmüştü. İlişkilerine bir şans daha tanıyan Şahin ile Aral, birkaç ay sonra birlikteliklerini yeniden sonlandırmıştı.