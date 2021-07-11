Seyahat acentasına çarpıcı suçlama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel OTSAD'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA! Seyahat acentasına çarpıcı suçlama! - Haberler
ABONE OL

Seyahat acentası turistlere 'aşı yaptırıyor' iddiası: İstanbul'a gel Biontech aşısı yaptır

İstanbul'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, Şişli'de bulunan bir turizm acentasının, İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı yaptırdığını ileri sürdü. Hüseyin Kırk, söz konusu acentanın İran'da "İstanbul'a gel aşı yaptır" adında bir reklam kampanyası yaptığını iddia etti. Acenta yetkilisi bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden 'İstanbul'da ikamet ve vatandaşlık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı bilgi için arayın' denilerek yurt dışına ait bir hat numarası paylaşıldığı görüldü. İddiaların muhatabı acenta sahibi Yashar Talebi, "Biz acenta olarak böyle bir şey yapmayız. Yapanları da kınıyoruz. Farklı acentalar her türlü reklam verebilir" dedi

OTSAD'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA! Seyahat acentasına çarpıcı suçlama! - Haberler
Seyahat acentasına çarpıcı suçlama!
0:00 / 0:00
DHA

OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İstanbul'u tercih eden İranlılara yalan olan ve onların hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.

"HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ"

DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Kırk, "En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM YAPTI

İddiaların odağındaki seyahat acentasına, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

"BİZ ACENTA OLARAK BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIZ"

İddiaların muhatabı acenta sahibi Yashar Talebi, "Tamamen iftira, dün de ekipler geldi, her yeri aradı, inceledi. Ekiplerde böyle bir şeyin olmadığına dair karar verdi. Zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Biz acenta olarak böyle bir şey yapmayız. Yapanları da kınıyoruz. Farklı acentalar her türlü reklam verebilir. Ancak ben dahil burada bulunan hiçbir kurumsal firmanın böyle bir şey yapması mümkün değil. İran acentaları gelip reklam yapabilir. Ben onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben turistlerin otellerini tutup, turlara gönderiyorum. Biz İstanbul'la en çok yolcu getiren firmalardan biriyiz. Karalama yapılıyor olabilir" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! Son dakika: Alarmı çalan villa uyuşturucu imalathanesi çıktı - Haberler
GÜNDEM Alarmı çalan villada şoke eden görüntü!
BABA VAHŞETİ! Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü! - Haberler
GÜNDEM Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Çanakkale'deki yangın kontrol altında - Haberler
GÜNDEM Çanakkale'deki yangın kontrol altında
KORONAVİRÜS KISITLAMASI! Bartın'da yöresel etkinlikler yasaklandı! - Haberler
GÜNDEM O ilde yöresel etkinlikler yasaklandı!
LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
GÜNDEM LGS tercih sonuçları için geri sayım
Korkunç olay! Bekçinin başına silah doğrulttu - Video haberler
GÜNDEM Korkunç olay! Bekçinin başına silah doğrulttu
SON DAKİKA: O ilde 'sarıkız' korkusu!
GÜNDEM O ilde 'sarıkız' korkusu!
ÇINAR HEDİYE! Son dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
GÜNDEM Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na tebrik ve hediye
Akrabaların arazi kavgası: 3 yaralı
GÜNDEM Akrabaların arazi kavgası: 3 yaralı