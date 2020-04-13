Seyahat izni belgesi başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular şehir değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 büyükşehirde uygulanmak üzere şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirildi. Seyahat yapılacak vatandaşların e-devlet üzerinden izin istemeleri gerekiyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SEYAHAT İZİN BELGESİ BELGESİ NEDİR?

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri, Cumartesi saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabilecek. Valiliğin izin verdiği belgeye "Seyahat İzin Belgesi" deniyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bu izin, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulları'nca, Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.

Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs pandemisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahate kısıtlamalar getirildi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.