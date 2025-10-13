Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetiyle ilgili açıklama

        2020'de hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetiyle ilgili iddialara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 13.10.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vasiyetiyle ilgili açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

        İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI

        Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Bugün basına yansıyan iddiada, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddettiği ve Dursunoğlu’nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne devri resmen onaylandığı ileri sürüldü.

        REKLAM

        ÇYYD'DEN AÇIKLAMA

        ÇYDD tarafından yapılan açıklamada; "Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun derneğimiz lehine yapmış olduğu vasiyetname için iki yasal mirasçısının açmış olduğu iptal davası asliye hukuk mahkemesince reddedilmiş, davacılar kararı istinaf etmiştir, dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir. Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir. Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Merhum bağışçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "PARAMI NE YAPACAĞIM BENİM BİLECEĞİM İŞ"

        Seyfi, Dursunoğlu, verdiği bir röportajında; "Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok. Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #seyfi dursunoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı