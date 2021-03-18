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Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko'nun biyografisi

BeIN Sports'ın kadın sunucularından Seyhan Şaşko, hayatını meslektaşı Ersin Düzen'le birleştirdi. Gün itibariyle yapılan nikah sonrası hakkında en çok arama yapılan isimlerden biri olan Seyhan Şaşko'nun hayat hikayesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko'nun biyografisi

Ünlü sunucu Seyhan Şaşko, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Seyhan Şaşko'nun biyografisi...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde bir zamanlar Osmanlı şehri olan Makedonya'ya bağlı Ohrid'te dünyaya geldi. Babasının iş durumu nedeniyle ailesiyle birlikte üç yaşında Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Başarılı sunucu ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009 yılında, TRT'de başlayan Seyhan Şaşko, TRT'nin ardından Eurosport'ta "Ters Köşe" isimli başarılı programı hazırlayıp sunmuş ve 2012 yılında LİG TV'ye transfer olmuştur. Başarılı sunucu Skyturk360 kanalında da sunuculuk yapmıştır. Şaşko şu sıralar ise kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Seyhan Şaşko, tenis başta olmak üzere birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.

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