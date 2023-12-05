Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Yangın, Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Küçük Bölcek Mahallesi istikametine giden Yiğit S. (25) idaresindeki minibüste elektrik kablolarının şase yapması sonucu bir anda yangın çıktı.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan minibüs adeta küle dönerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Söndürme işleminin ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri araçta inceleme yaptı.