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        Haberler Gündem Seyir halindeyken alev alan otomobildeki 4 kişi son anda kurtuldu - Güncel haberler

        Alev alan otomobildeki 4 kişi son anda kurtuldu

        Muş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı. Araçtaki 4 kişi son anda kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 01:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:34
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Üçevler grup köy yolunda meydana geldi.

        Mehmet Cevat Bozkurt yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü otomobili durdururken, araçtaki 4 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

        Alevler hızla tüm otomobili sararken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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