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"GELİNLİK VE DAMATLIK BEĞENDİK"

Mağaza çıkışı gazetecileri karşılarında görünce "Siz nereden çıktınız" diyerek şaşkınlık yaşayan çift, basın mensuplarının ısrarı soruları üzerine, "Gelinlik ve damatlık beğendik. Biz rahat bir çiftiz, gelinlik ve damatlık hazır ama düğün tarihimiz daha belli değil. Tabii ki kafamızda düğün için bir tarih var" diye konuştu.