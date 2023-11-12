Haberler Magazin Şeyma Subaşı dalga konusu oldu! Fotoğrafına yorum yağdı!

Şeyma Subaşı dalga konusu oldu! Fotoğrafına yorum yağdı! Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer farkında olmadan yayınladığı pozunda büyük bir fotoşop hatası yaptı. Ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı! Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:03 facebook

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Mayıs ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, 4 ay sonra evliliğini sonlandırmıştı. Sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Subaşı, büyük bir fotoşop hatası yaptı.

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Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran fenomen isim Şeyma Subaşı, son olarak yakın arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katılmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim yeni yayınladığı pozunda fotoşopu abarttı ve mermerleri yamulttu.