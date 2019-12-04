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HaberlerFiskosŞeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan 'ihanet' açıklaması - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan 'ihanet' açıklaması

Şeyma Subaşı'yı aldattığı iddiası ile gündeme gelen Guido Senia, ihanet haberlerine yanıt verdi. Senia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı

Şeyma Subaşı - Guido Senia
HABERTURK.COM

Uzun bir süredir Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Guido Senia'nın başka bir Türk kızı ile sarmaş dolaş görüntüleri paylaşılmıştı. Subaşı'yı aldattığı iddia edilen Senia, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Senia, yaptığı açıklamada, "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabında herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında sadece dans ettiği videoları paylaşan Subaşı, sessizliğini korumaya devam ediyor.

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