Sosyal medyada her geçen gün kullanıcı sayısının artması farklı bir dijital pazarlama alanı yarattı. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlülere hediye yağıyor. Ünlüler de kendilerine gelen bu hediyeleri markanın adını ve Instagram hesabını paylaşarak reklamını yapıyor. Magazin dünyasının bazı ünlü simaları, hediyelerin reklamını yapması karşılığında ücret de alıyor.

Pek çok ünlü isim, gittikleri mekandan, konakladıkları otele, giydiklerleri kıyafetlerden, seyahatini karşılayan tur şirketlerine kadar markaların tanıtımını yapıyor.

Bu kervana, Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde Şeyma Subaşı da katıldı.

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aylık 125 bin TL nafaka alıyor

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık dündeme gelen Subaşı, geçtiğimiz günlerde ilk kez Instagram hesabından çeşitli markaların reklamı yapmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili, Subaşı'nın reklamdan kadar kazandığı merak konusu olmuştu.

3 milyon takipçisi olan Subaşı'nın, Instagram üzerinden yapacağı reklamlar için ne kadar ücret talep ettiği ortaya çıktı.

İddiaya göre; Sosyetik isim, Instagram'da story üzerinden yapacağı tanıtımlar için 50 bin TL'den kapı açıyor. Subaşı, ilk reklam çalışmasından ise 100 bin TL kazandı.

DİĞER ÜNLÜLER NE KADAR KAZANIYOR?

8.2 milyon takipçili Demet Akalın çift haneli ücretlerden aşağı inmiyor. Akalın'ın 2014 yılında bile paylaşım başına 8 bin TL kazandığı konuşulmuştu.

3.7 milyon takipçisi olan Burcu Esmersoy'un da paylaşım başına 8 bin TL'den kapı açtığı daha önce gündeme gelmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derci de paylaşım başına 15 bin TL kazandığı konuşuluyor.

Instagram üzerinden en çok butik reklamı yapan isimlerinden başında da Gizem Hatipoğlu geliyor. Hatipoğlu'nun paylaşım başına 8 ila 15 bin TL arasında ücret talep ettiği öne sürülüyor.

STORY İÇİN AYRI TARİFE

Ünlüler sayfalarında yaptığı paylaşımlardan ise doğal olarak daha çok ücret talep ediyor. Story üzerinden yapılan reklam paylaşımları için ise ücretler daha düşük.

PAKET SATIŞI

Bazı ünlüler çeşitli kampanyalar bile yapıyor. Bir fotoğraf paylaşımı ve 3 üç story, yani toplamda 4 kez markanın reklamını yapmak için paket satışlar yapılıyor.

Peki ünlüler sosyal medya üzerinden kazandıkları bu gelirlerin vergilerini ödüyor mu?

"ÜNLÜLER DAHA FAZLA RADARA TAKILACAK"

Habertürk ekonomi muhabiri ve Vergi Konseyi Üyesi, Rahim Ak konuyla ilgili şunları söyledi:

Ünlülerin sosyal medya gibi kanallardan reklam amaçlı paylaşımları bir süredir çok fazla kullanılan bir yöntem. Sosyal medyada karşılaştığımız her ünlü ister açık ister gizli ürün reklamı yapmaktan kaçınmıyor. Tabii bunu yaparken azımsanmayacak paralar da kazanıyorlar. Asgari ücretliler, memurlar ve işçiler nasıl kazançları üzerinden vergi ödüyorsa, ünlülerin de bu kazançları üzerinden vergi ödemesi gerekiyor. Ancak Maliye’nin takibe başlamasına rağmen ünlülerin bir çoğu sosyal medyada yaptıkları bu reklam karşılığında aldıkları ücretin vergisini ödemiyor. Maliye bu konuda bir birim oluşturmasına ve sosyal medya ve sanal alemdeki paylaşımlar ile beyan edilen vergi arasında tutarlılık olup olmadığına baktığı halde denetim elemanı azlığı nedeniyle çok az sanatçı denetimlere takılıyordu. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararname ile vergi ödeme yükümlülüğünü reklamı veren şirkete (vergi kesintisi yaparak ödeme yapılması yoluyla) verdi. Eğer bu vergi ödenmez ise tabii ki reklam veren şirket sorumlu. Buna rağmen yeterli verginin ödendiğini söylemek güç. Ancak bundan sonraki süreçte Maliye de daha fazla teknolojik imkanları kullanmaya başladığı için ünlülerin ve onlara reklam veren şirketlerin daha fazla radara takılacaklarını söyleyebiliriz.

"Ünlülerin bir çoğu vergisini ödemiyor"

NE KADAR VERGİ ÖDENMESİ GEREKİYOR?



Peki normal şartlarda ne kadar vergi ödenmesi gerekiyor? Aralık 2018’de getirilen düzenleme ile ünlülere reklam veren şirketler bu reklamlar karşılığında ünlülere ödedikleri gelir üzerinden yüzde 15 vergi kesip Maliye’ye ödemek zorunda. Yani bir ünlü yaptığı paylaşım karşılığında 10 bin lira alıyorsa reklam veren şirket 1.500 lira kesinti yapıp ödemeyi öyle yapması gerekiyor. Veya bu tutarı kendi cebinden ödemeli. Bu da yetmiyor. Aynı ünlü eğer başka kazançları varsa bu kazaçlar üzerinden yıllık beyanname verip yüzde 15 ile 35 arasında gelir vergisi öderken yüzde 15’in üstünü de (tabii ki eğer gelir vergisi dilimi aşıyorsa) beyannameye ekleyip geri kalan yüzde 20’lik vergiyi de ödemeli.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı dünyasında ünlüler yaptıkları paylaşımlar karşısında aldıkları ücreti şirketler üzerinden yaptığı için tamamen yasal bir gelir elde ediyorlar. Vergi kaçarmaya çalışanlar ise ağır şekilde cezalandırılıyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN EN ÇOK KAZANAN YABANCI ÜNLÜLER

Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, geçtiğimiz günlerde 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlülerin listesini yayınlamıştı. Listenin zirvesinde Kardashian/Jenner ailesinden Kylie Jenner yerleşmişti.

İkinci sırada ise ABDli şarkıcı Ariana Grande vardı. 160 milyon takipçisi bulunan Grande'nin gönderi başına 996 bin dolar kazandığı açıklanmıştı.

Üçüncü sırada ise 172 milyon takipçisi bulunan futbolcu Cristiano Ronaldo vardı. Portekizli yıldız, paylaşım başına 975 bin dolar kazanıyor.

4. KIM KARDASHIAN

Takipçi sayısı: 142,671,156

Gönderi başına kazancı: 910 bin dolar

Takipçi sayısı: 152,774,303

Gönderi başına kazancı: 886 bin dolar

Takipçi sayısı: 147,838,634

Gönderi başına kazancı: 882 bin dolar

Takipçi sayısı: 128,885,800

Gönderi başına kazancı: 785 bin dolar

Takipçi sayısı: 118,988,437

Gönderi başına kazancı: 748 bin dolar

Takipçi sayısı: 121,414,052

Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar

Takipçi sayısı: 114,473,125

Gönderi başına kazancı: 722 bin dolar