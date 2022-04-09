AYRILIK SONRASI İLK MESAJ

Subaşı, çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra açıklama yaptı. Subaşı, "Bugünkü ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. Beni arayan gazetecilere söylediğim gibi: Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri biz de kalsın." dedi.

"HER ŞEYİN BİR NEDENİ VAR"

Kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime bulamıyorum ama sen benim her şeyimsin. Güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler... Her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim, biz iyiyiz! Tüm destekleriniz için teşekkür ederim." notunu düştü.