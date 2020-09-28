Lezzetine doyum olmayan, sağlık deposu, içerisinde bol protein olan sezar salata, öğününüzün vazgeçilmezi olacak.

Sezar Salata İçin Gereken Malzemeler:

1 parça tavuk göğsü

Yarım adet iceberg

1 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kırmızı kapya biber

Birkaç dal maydanoz

1 kaç yaprak reyhan

Kruton Ekmeği İçin;

Yarım parça bayat somun ekmeği

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Sosu İçin;

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru nane

Sezar Salata Yapılışı:

Tavuk göğsünü jülyen doğrayıp, 1 çay kaşığı tuz ile suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu tamamen çektikten sonra, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Tavuklar pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulunca altını kapatıp, bir kenara alın.

Yıkadığınız sebzeleri, istediğimiz şekilde doğrayın.

Salata kasenize sebzeleri koyup üzerine tavuk parçalarını dizin.

Bayat somun ekmekleri küp küp doğrayıp, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip, 200 derece fırında kızartın.

4 dakika gibi bir sürede hazır oluyor.

Kızaran ekmeklerin yeteri kadarını, tavukların üzerine alın.

Sosunuz için yoğurt, mayonez, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak ve naneyi çatalla iyice çırpın.

Salatanızın üzerine gezdirip, afiyetle yiyin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salata yaparken, kullandığınız yeşilliklerin iyice kurutulmuş olması önemli.

Islak olurlarsa; hem görüntüsü hoş olmayacak hem de sos ile buluşmaları istediğiniz gibi olmayacaktır.