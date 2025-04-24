Sezaryen doğum, 10 yılda yüzde 10.4 arttı

13 Nisan Pazar akşamı oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde, ev sahibi takımın futbolcuları, Sağlık Bakanlığı'nın, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde normal doğuma teşvik için yürüttüğü kampanyanın pankartını taşıdı. Üzerinde; "Doğal olan normal doğum" yazan pankart, başta kadın hakları kuruluşları olmak üzere çok sayıda kadının tepkisini çekti.

Birçok ünlü de üzerinde "Doğal olan normal doğum" yazılı pankarta tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada; "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, kabul edilebilir sezaryen oranını; yüzde 15 olarak belirtiyor.

• Aşırı kanama, enfeksiyon ve rahime yakın organların zarar görme ihtimali düşük de olsa vardır.

Peki bunda ne gibi sakıncalar bulunuyor?

• Sonraki doğumlar için plasentanın rahim ağzına yerleşmesi veya plasentanın rahim duvarına yapışması gibi komplikasyon riski vardır.

• Normal doğumda bebek, doğum kanalından geçişi sırasındaki uğradığı basınçtan dolayı akciğerlerindeki suyu atabilirken, sezaryen ile doğan bir bebekte solunum ile ilgili rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Dünya Sağlık Örgütü Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Birimi'nin müdürü Dr. Ian Askew, yaptığı açıklamada; "Sezaryen doğumlar, normal doğumların risk oluşturacağı durumlarda hayat kurtarmak için kesinlikle kritik öneme sahip, bu nedenle tüm sağlık sistemleri, ihtiyaç duyulduğunda tüm kadınlar için zamanında erişimi sağlamalı. Ancak şu anda yapılan sezaryenlerin tümü tıbbi açıdan gerekli değil. Gereksiz cerrahi işlemler hem kadın hem de bebeği için zararlı olabilir" dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü de sezaryen doğumda daha yüksek yeni doğan ölüm oranları olduğunu ve çocukluk astımı riskinin de arttığını açıkladı.