Yasemin Özilhan'dan, 'Doğal Olan Normal Doğum' pankartına sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında futbolcuların sahaya 'Doğal Olan Normal Doğum' yazılı pankartla çıkması gündem oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu spotu niteliği taşıyan pankart, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pankarta ünlü isimlerden de tepkiler geldi. Oyuncu Yasemin Özilhan, paylaşımında, "Mesaj vermek istiyorsanız doğum biçimine değil, yaşam mücadelesine bakın. Kadınlar nasıl doğuracaklarını değil, nasıl hayatta kalacaklarını düşünüyor" diyerek tepki gösterdi.

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Demet Evgar da sert bir dille tepkisini dile getirerek, "Bu nedir yahu? Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da, bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Necip Memilli ve Melek Mosso gibi pek çok ünlü isim de pankartın taşıdığı mesajı eleştirerek kadınların tercihine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraflar: X, Instagram