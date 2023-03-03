EYT sebebiyle yoğun mesai yapan SGK kurumunun hafta sonu mesai yapıp yapmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan, “SGK binaları yarın açık mı, kapalı mı, çalışma saatleri ne? 4 Mart 2023 SGK EYT için hafta sonu mesai yapacak mı?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.