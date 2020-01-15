Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Terörle mücadele sırasında yaralandığı halde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gazilik kriterlerine takıldığı için malul sayılmayan 19 bin kişinin düzenleme beklentisi sürüyor.

Meclis’e son olarak birkaç kez araştırma önergesi olarak gelen soruna yönelik çözüm arayışlarından sonuç çıkmayınca, malul sayılmayan gaziler de idare mahkemelerine başvurmaya ve SGK’nın ‘santimle gazilik’ kriterlerine itiraz etmeye başladı.

İdare mahkemeleri de şu ana kadar açılan davalarda 9 davacının başvurusunu kısmen kabul ederek, bu kişilerin vazife malulü sayıldığını belirtti. Bu davalardan ikisi ise SGK’nın itirazıyla istinaf mahkemelerine taşındı.

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre, SGK’nın gazilik kriterlerine takılan mağdurlardan biri de askerliğini yedek subay olarak yaparken, 1998 yılında Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Tuncay Subaşı oldu. Göğsünde ve başında şarapnel parçaları ile yaşayan Subaşı, hâlâ sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Şarapnel parçaları nedeniyle başını öne eğmekte zorlanan Subaşı’ya, son olarak kronik posttravmatik stres bozukluğu tanısı konuldu.

BİR ÜYE HAKİM KARARA ŞERH KOYDU

Ankara 6.İdare Mahkemesi'ne başvuran Subaşı, hem vazife malulü hem de çatışmada yaralandığı için terör gazisi sayılmasını talep ederek SGK'nın gazilik kriterlerine itiraz etti. Mahkeme ise Subaşı'nın talebini kısmen kabul ederek sadece vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararda mahkeme başkanı ve bir üye hakim bu yönde oy kullanırken, diğer mahkeme üyesi Serkan Demirkaya ise karara şerh koydu.

Demirkaya, davacının 1998 yılında askerlik görevini yürütürken yaralandığını hatırlatarak, 2019 yılında alınan sağlık raporunda ise "askerliğe elverişli değildir" tespitinin konulduğunu kaydetti. Karara katılmayan Demirkaya, davacının bu noktada hem vazife malulü sayılmasını hem de durumunun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Davacı Subaşı da, durumunun terör gazisi olarak yeniden değerlendirilmesi için mahkemenin kararına itiraz etti ve dosyayı Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi'ne taşıdı.

SGK’NIN KRİTERLERİ 1953 TARİHLİ

SGK’nın tartışmalara neden olan kriterleri 1953 yılından bu yana yürürlükte. Tüzüğe göre, gazilik için çeşitli dereceler yer alıyor. Bu noktada uzuv kayıpları dışında, çeşitli yaralanmalar santimle ölçülebiliyor. Malul Sayılmayan Gaziler Derneği ise tüzükteki bu maddelerin kendilerini yaralanan işçi olarak gördüğü yönünde itirazda bulunuyor.