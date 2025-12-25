SGK personel alımı başvurularında son gün! SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kamu istihdamına yönelik yeni bir adım atan Sosyal Güvenlik Kurumu, personel kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, SGK bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel ile 100 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. Açıklamanın ardından gözler başvuru takvimine ve adaylardan istenecek şartlara çevrildi. İşte detaylar...
SGK’da görev almak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. Kurumun farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı ve 100 Müfettiş Yardımcısı kadrosu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı, ÖSYM süreci ve başvuru kriterleri merak edilirken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...
SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.
Adaylar SGK personel alımı için başvuru tercihlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzuna göre yapacak.
SGK 1000 PERSONEL ALIMI İÇİN KADROLAR AÇIKLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 1000 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.