Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SGK personel alımı başvurularında son gün! SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ne?

        SGK personel alımı başvurularında son gün! SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Kamu istihdamına yönelik yeni bir adım atan Sosyal Güvenlik Kurumu, personel kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, SGK bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli personel ile 100 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. Açıklamanın ardından gözler başvuru takvimine ve adaylardan istenecek şartlara çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SGK’da görev almak isteyen binlerce aday için kritik süreç başladı. Kurumun farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı ve 100 Müfettiş Yardımcısı kadrosu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı, ÖSYM süreci ve başvuru kriterleri merak edilirken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        2

        SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.

        Adaylar SGK personel alımı için başvuru tercihlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzuna göre yapacak.

        SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

        3

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI İÇİN KADROLAR AÇIKLANDI

        Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 1000 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

        4

        575 Büro Personeli

        (435 adet önlisans mezunu, 140 adet lisans mezunu)

        275 Sözleşmeli Destek Personeli

        (183 adet ortaöğretim mezunu, 92 adet önlisans mezunu)

        100 Koruma Güvenlik Görevlisi

        (tümü önlisans mezunu)

        50 Teknisyen

        (tümü mesleki ortaöğretim mezunu)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı