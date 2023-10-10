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        Haberler Gündem SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS-2023/6 tercih kılavuzu SGK personel alımı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sosyal Güvenlik Kurumu, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapacak. 5 Ekim'de başlayan başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:55
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için 1392 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Duyuru sonrasında tercihlerin ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte SGK personel alımı hakkında güncel bilgiler...

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        KPSS-2023/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

        Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        Tercih işlemleri, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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        BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.

        Sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

        Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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