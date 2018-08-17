Shaanxi Chanba - Beijing Guoan maçı heyecanı

Shaanxi Chanba ve Beijing Guoan, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Shaanxi Chanba 21 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Beijing Guoan 39 puanda ve 1. sırada. Shaanxi Chanba son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shaanxi Chanba kazanırsa 6.50, beraberlik çıkarsa 4.75, Beijing Guoan sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shaanxi Chanba son haftadaki Beijing Guoan müsabasında 0-5 yenildi.

Beijing Guoan ise Shaanxi Chanba karşılaşmasında 0-5 kazandı.

Shaanxi Chanba, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 16 gol yedi.

Beijing Guoan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Beijing Guoan, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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