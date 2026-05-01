Shakhtar Donetsk: 1 - Crystal Palace: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 3-1 kaybetti.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 00:04
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.
C. Palace'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ismaila Sarr, 58'de Daichi Kamada ve 84. dakikada ise Jorgen Larsen kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 48. dakikada Oleg Ocheretko'dan geldi.
İki takım rövanş maçını 7 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.00'de Selhurst Park'ta oynayacak.
Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise İspanyol ekibi Rayo Vallecano sahasında Fransız temsilcisi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.
