Shakhtar Donetsk: 1 - Crystal Palace: 3 | MAÇ SONUCU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz." diyen Erdoğan, "Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz." ifadelerini kullandı Daha Az Göster