Shakhtar Donetsk: 1 - LNZ Cherkasy: 4 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'i konuk etti.

Arena Lviv Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1'lik skorla kazandı.

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti.

Shakhtar'ın tek golünü ise 85. dakikada Egor Nazaryna attı.

Bu sonucun ardından Shakhtar ligde ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. LNZ Cherkasy ise puanını 14 yaptı.

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar, Polessya deplasmanına gidecek. LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.