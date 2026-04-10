Shakhtar Donetsk: 3 - Az Alkmaar: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar tamamlandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'ı 3-0 yenerek yarı finale kalma yolunda avantaj elde etti. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 81 ve 83. dakikalarda Alisson, 72'de Pedrinho attı.
Giriş: 10.04.2026 - 00:03
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'ı konuk etti.
Henryka Reymana'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, adını yarı finale yazdırma yolunda büyük bir adım attı.
Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 81 ve 83. dakikalarda Alisson, 72'de Pedrinho attı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Nisan Perşembe Günü Az Alkmaar'ın ev sahipliğinde oynanacak.
İşte Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında gecenin diğer sonuçları:
Rayo Vallecano-AEK: 3-0
Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar: 3-0
Mainz 05-RC Strasbourg: 2-0
Crystal Palace-Fiorentina: 3-0
