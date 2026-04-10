        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Shakhtar Donetsk: 3 - Az Alkmaar: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 3 - Az Alkmaar: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar tamamlandı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'ı 3-0 yenerek yarı finale kalma yolunda avantaj elde etti. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 81 ve 83. dakikalarda Alisson, 72'de Pedrinho attı.

        Giriş: 10.04.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Arda Turan'lı Shakhtar'dan yarı finale dev adım!

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'ı konuk etti.

        Henryka Reymana'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, adını yarı finale yazdırma yolunda büyük bir adım attı.

        Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 81 ve 83. dakikalarda Alisson, 72'de Pedrinho attı.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Nisan Perşembe Günü Az Alkmaar'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        İşte Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında gecenin diğer sonuçları:

        Rayo Vallecano-AEK: 3-0

        Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar: 3-0

        Mainz 05-RC Strasbourg: 2-0

        Crystal Palace-Fiorentina: 3-0

        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
