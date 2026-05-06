Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Finale gitmeyi hayal ediyoruz

        Arda Turan: Finale gitmeyi hayal ediyoruz

        UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace'a konuk olacak Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirten Arda Turan, finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 21:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Finale gitmeyi hayal ediyoruz"

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan,

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde Selhurst Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        İlk maçı 3-1 kaybettikleri için zor durumda olduklarını belirten Turan, "Hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, "İlk maçta bana çok büyük ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar, biz yapamadık. Yüksek tempoya alışıklar zaten. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şah mat oldum, ikinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

        Kendilerini yarın daha farklı bir maçın beklediğini vurgulayan 39 yaşındaki teknik adam, "Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp, çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz." şeklinde görüş belirtti.

        Arda Turan, "Başarıyı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Yarın elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansıza yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'nde gidebilmek bu oyuncuların başarısı." yanıtını verdi.

        "Yarın finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu?" sorusu üzerine Arda Turan, "Gece bombalar atılırken, sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı." dedi.

        KAUA ELIAS: BU MAÇIN ÖNEMİNİ ANLATACAK KELİME YOK

        Ukrayna ekibinin Brezilyalı yıldızı Kaua Elias, "Bu maçın önemini anlatacak kelime yok. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Çok zor bir takımla oynayacağız. Çok zor ama hiçbir şey imkansız değil." diye konuştu.

        Crystal Palace'ın dünyanın en önemli liglerinden biri kabul edilen Premier Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Elias, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini bildiklerini söyledi.

        Elias, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde olmasıyla ilgili soru üzerine, şu anda sadece Shakhtar Donetsk'in başarısına odaklandığını söyledi.

        Ukrayna temsilcisi, Crystal Palace maçının hazırlıklarını Selhurst Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin evdeki ilk incelemesi tamamlan...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu