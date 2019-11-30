THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 11. hafta karşılaşmasında evinde Bayern Münih'i 104-75 gibi bir farklı skorla yendi. Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin ise mücadelede rekor üstüne rekor kırdı!

Karşılaşmada 49 sayı üreten ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

Avrupa Ligi'nde daha önce Montepaschi Siena'dan Bobby Brown, Efes Pilsen'den Kaspars Kambala, PAF Bologna'dan Carlton Myers ve Peristeri'den Alphonso Ford, bir maçta attıkları 41'er sayıyla rekoru paylaşıyordu.

Bayern Münih karşısında iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda da 10'da 9 isabet oranıyla oynayan Larkin, 53 verimlilik puanına ulaştı.

İŞTE TARİHİ PERFORMANSI

EN FAZLA ÜÇ SAYI ATAN OYUNCU REKORUNU EGALE ETTİ

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna da ortak oldu.

ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 12 atışın 10'nu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

Larkin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu. Onların yardımıyla bu rekoru kırdım. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

O ANLARI ANLATTI!

Mücadele sonrasında rekoruyla ilgili konuşan Larkin, "Ne diyecegimi bilmiyorum, gerçekten çok çalışıyoruz daha sağlıklı olmak istiyoruz. Takım olarak çok iyiyiz. İlk şutu soktuktan sonra okyanusa taş atıyor gibi hissettim. Geçen seneki Barcelona maçında 41 sayının rekor olduğunu bilmiyordum ve birkaç sayıyla kaçırdım. Bu sefer rekoru kırmak istedim" dedi ve Ergin Ataman'la arasındaki diyaloğu da paylaştı.

Yıldız basketbolcu, Koç beni kenara çağırdı ve 'Sakin ol' dedi. '1 dakika dinlen, rekoru sen kıracaksın' dedi ve sonrasında başardım. Biz bir aile gibiyiz 2 senelik bir takımız takım halinde ayakta kalıyoruz." ifadelerini kullandı.