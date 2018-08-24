Shanxi Jiayi - Hubei Huakaier karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Shanxi Jiayi ile Hubei Huakaier, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. 22 puanlı Shanxi Jiayi 13. sırada bulunuyor, Hubei Huakaier 15 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Shanxi Jiayi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hubei Huakaier, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 266 kodlu maçı oynayanlar; Shanxi Jiayi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hubei Huakaier galibiyet oranı 0.00.

Shanxi Jiayi son hafta oynanan Hubei Huakaier maçında 1-4 kazandı.

Hubei Huakaier ise Shanxi Jiayi karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Shanxi Jiayi, 12 gol attı ve 14 gol yedi.

Hubei Huakaier, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Hubei Huakaier, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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