Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Shaquille O'Neal ile dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisina buluştu

        Shaquille O'Neal ile dünyanın en uzun modeli buluştu

        2,16 metrelik NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile en uzun profesyonel model olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Ekaterin Lisina'nın buluşması, internetin gündeminde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 metrelik buluşma

        NBA'in efsanevi basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın Rus model Ekaterina Lisina ile buluşmasıyla ortaya neşeli görüntüler çıktı.

        2,16 metre boyundaki O'Neal'ın, yanındaki Lisina ile neredeyse aynı boyda olması, nadir görülebilecek olaylardan biri olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

        2,06 metre boyunda ve en uzun profesyonel model olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Lisina ile Amerikalı NBA ikonu, yan yana gelip kameraya poz verdi. Lisina'nın O'Neal ile birbirlerine sarılmaları nedeniyle terlediğini söyleyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.

        Eski bir profesyonel basketbol oyuncusu olan Lisina, artık hayatına modellik yaparak devam ediyor. NBA yıldızı O'Neal'ın, neredeyse 20 yıl boyunca ligin en uzun oyuncularından biri olarak NBA'e damgasını vurmasının ardından, bir kadınla neredeyse aynı boyda olduğunu gösteren bu kısa video internette viral oldu.

        İnternette yapılan esprili yorumlarda, Lisina ve O'Neal'ın çocuğu olsa kaç metre boyunca olacağına dair tahminler yapılırken, bir sosyal medya kullanıcısının Lisina için, "Zavallı kız, bugüne kadar hiç başını birinin omzuna yaslayamamıştır" yorumu dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Eşime neden baktın' diyen kişiyi öldüren sanığa müebbet

        Zongukldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ceza...
        #Ekaterina Lisina
        #Shaquille Oneal
        #NBA
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası