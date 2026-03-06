NBA'in efsanevi basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın Rus model Ekaterina Lisina ile buluşmasıyla ortaya neşeli görüntüler çıktı.

2,16 metre boyundaki O'Neal'ın, yanındaki Lisina ile neredeyse aynı boyda olması, nadir görülebilecek olaylardan biri olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

2,06 metre boyunda ve en uzun profesyonel model olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Lisina ile Amerikalı NBA ikonu, yan yana gelip kameraya poz verdi. Lisina'nın O'Neal ile birbirlerine sarılmaları nedeniyle terlediğini söyleyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.

Eski bir profesyonel basketbol oyuncusu olan Lisina, artık hayatına modellik yaparak devam ediyor. NBA yıldızı O'Neal'ın, neredeyse 20 yıl boyunca ligin en uzun oyuncularından biri olarak NBA'e damgasını vurmasının ardından, bir kadınla neredeyse aynı boyda olduğunu gösteren bu kısa video internette viral oldu.

İnternette yapılan esprili yorumlarda, Lisina ve O'Neal'ın çocuğu olsa kaç metre boyunca olacağına dair tahminler yapılırken, bir sosyal medya kullanıcısının Lisina için, "Zavallı kız, bugüne kadar hiç başını birinin omzuna yaslayamamıştır" yorumu dikkat çekti.