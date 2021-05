Hollywood yıldızı Sharon Stone, CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa katılarak, anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıttı. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, "Temel İçgüdü" (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söyledi.