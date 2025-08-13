Sharon Stone üç evlatlık oğluyla mutluluk pozları verdi

Sharon Stone, 'Nobody 2' adlı yeni filminin Los Angeles'ta yapılan galasına oğullarıyla birlikte katıldı. 67 yaşındaki ABD'li yıldız, oğulları Roan (25), Laird (20) ve Quinn (19) ile yan yana kırmızı halı pozu verdi.

Sharon Stone, fotoğrafta en solda görülen oğlu Roan'ı, eski eşi Phil Bronstein ile birlikteyken evlat edinmişti. Ünlü oyuncu daha sonra Laird ve Quinn'i evlat edindi.

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, anne olmayı çok istese de sağlık sorunları nedeniyle biyolojik çocuğu olmadı. Bağışıklık sistemini bozan hastalıkları yüzünden dokuz kez düşük yapan Sharon Stone, en sonunda evlat edinmeye kadar verdi. Stone evlat edindiği oğullarını büyük bir özveriyle büyüttü.

Sharon Stone, 2022’de bu durumla ilgili konuşmuş; “Bizim kadınlar olarak bu kaybın derinliğini tartışabileceğimiz bir alanımız yok. 9 kez düşük yaptım ve çok büyük kayıplar yaşadım” diye yazmıştı.

Kadınlara bu acıyı tek başlarına ve gizlice yaşamalarının söylendiğini anlatan Sharon Stone; "Bizden bunun bir tür başarısızlık olduğunu kabul etmemiz ve bu duyguyla yaşamamız bekleniyor” demişti.