Shenzhen Ruby - Liaoning Hongyun düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Ruby, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Liaoning Hongyun takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Shenzhen Ruby 26 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Liaoning Hongyun 21 puanda ve 10. sırada. Shenzhen Ruby, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Liaoning Hongyun, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Ruby kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Liaoning Hongyun sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shenzhen Ruby son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 2-1 yenildi.

Liaoning Hongyun, Tianjin Teda karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Shenzhen Ruby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shenzhen Ruby, kendi sahasında 19 gol attı, 10 gol yedi.

Liaoning Hongyun ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Liaoning Hongyun, 10 gol atarken 21 gol yedi.

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