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SHGM'ye geçen yıl çevrim içi en fazla şikayet "uçuş iptali"nden geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) geçen yıl internet yoluyla yapılan şikayetlerde ilk sırayı "uçuş iptali" aldı

SHGM'ye geçen yıl çevrim içi en fazla şikayet
AA

SHGM'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Genel Müdürlüğün çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Geçen yıl hava yoluna ilişkin çevrim içi form yoluyla da 3 bin 640 şikayette bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hava yolu ulaşımını olumsuz etkilediği 2020'de, çevrim içi formla en fazla şikayet 3 bin 52 ile uçuş iptaline yönelik yapılırken ikinci sırada 305 ile uçuşun ertelenmesi yer aldı.

Uçağa kabul edilmeme 261 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sıradaki şikayet konusu 22 ile alt/üst sınıfa yerleştirme oldu.

Çevrim içi form yoluyla yapılan şikayet sayısı, 2019'da 4 bin 323 olarak kayıtlara geçmişti.

SHGM'ye çevrim içi formla gelen başvuruların yıl ve konu bazlı dağılımı şöyle:

Konu20192020
Uçağa kabul edilmeme385261
Uçuş iptali2.0813.052
Uçuş tehiri1.821305
Alt/Üst sınıfa yerleştirme3622
Toplam4.3233.640

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