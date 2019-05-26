Beşiktaş'a devre arasında Borussia Dortmund'dan kiralanan ve ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı terleten Kagawa, ayrılık mesajı yayınladı.



Instagram hesabından bir paylaşım yapan Japon futbolcu "Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim katkıyı veremediğim için üzgünüm. Ama takım arkadaşlarım ve Türkiye'deki taraftarlar her zaman çok iyi anılar olarak kalacak." ifadelerini kullandı ve Beşiktaş'a veda etti.



