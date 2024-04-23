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        Haberler Televizyon SHOW TV'de 23 Nisan coşkusu

        SHOW TV'de 23 Nisan coşkusu

        SHOW TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok özel bir tanıtımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:05
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        23 Nisan coşkusu
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        SHOW TV, ailesinin çocuklarının kamera karşısına geçtiği tanıtımda renkli görüntüler ortaya çıktı. İzleyenleri gülümseten tanıtım filmi çocukların neşesini ekrana getirdiği anlarıyla bu özel güne renk kattı.

        SHOW TV'nin sevilen oyuncuları ile çocuklar arasında geçen samimi diyaloglar ortaya çok renkli görüntüler çıkardı. Unutulmaz bir tanıtıma imza atan çocuklar kendi bayramlarını coşkuyla kutlarken, ortaya çıkan eğlenceli görüntüler herkesin yüzünü güldürdü. Çocukların 23 Nisan coşkusunu ve milli bayram sevincini yansıtan sahneleri izleyenlerden tam not alırken; çocukların gözlerindeki ışıltı bu özel günün önemini bir kez daha hatırlattı.

        İşte Show TV’nin 23 Nisan Özel Tanıtımı;

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

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        #show tv
        #23 Nisan
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