Show TV'den aile içi şiddete karşı çağrı

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Koronavirüs önlemleri kapsamındaki karantina günlerinde aile içi şiddette de artış görülüyor. Ece Üner, Show TV Ana Haber'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde bu konuda kritik bir çağrı yaptı.

Sokağa çıkma yasağı sırasında muhtemel şiddete karşı kadınları uyaran Ece Üner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı hatırlattı. Daha acil durumlarda şehirlerde 155 Polis İmdat hattının, köylerde de 156 Jandarma hattının aranabileceğini söyledi.

Komşu ihbarlarının da bu konuda hayati bir önem taşıdığını kaydeden Ece Üner, tanık olunan şiddet olaylarının polise ya da jandarmaya bildirilmesini istedi.

Ece Üner, "Kadını bu dünyaya sığdıramadıktan sonra hayatı eve sığdırmanın hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz" mesajı verdi.