Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Türkiye'de de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi ve ardından hızlıca izolasyon önlemleri hayata geçti. Kısa bir süre içinde de ülkenin büyük bir kısmı ev karantinasına girdi. Ne var ki evlere kapanıldığı, zorundu olmadıkça dışarı çıkılmadığı karantina günlerinde, aslında yıllardır mücadele ettiğimiz bir büyük problemimiz daha tırmanmaya başladı; kadına şiddet...

Karantinanın ilk 10 gününde 10 kadının ev içinde erkekler tarafından öldürüldüğünü geçen hafta yazmıştım. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav'la konuşmuş ve karantina şartlarında şiddete uğrayan kadınların daha çok şiddete maruz kaldığını ve yardım çığlıklarının arttığını dile getirmiştim.

MART'TA 29 KADIN CİNAYETİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, mart ayı raporunu hazırladı. Evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte 21 kadın öldürüldü. 1 Mart’tan 11 Mart’a kadar ise 8 kadın öldürüldü. Mart ayında 29 kadın cinayeti işlendi.

KOCA VE SEVGİLİ CANİLER

Mart ayında öldürülen 29 kadının 4'ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 9'u evli oldukları erkek, 5'i birlikte oldukları erkek, 4'ü tanıdık/akraba, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 2'si oğlu, 1'i babası, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i de kardeşi tarafından öldürüldü.

EVDEN ÇIKMAYA KORKTUKLARI İÇİN VAZGEÇMİŞLER

Karantina, izolasyon, evden çalışma gibi uygulamalarla beraber kadınlar, özellikle ev içi şiddet tehlikesiyle daha çok karşı karşıya kaldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na ulaşan kadınlar, korona nedeniyle evden çıkmaya korktukları için şikâyetten vazgeçtiklerini, üniversitelerinden evlerine döndüklerinde evde kadına yönelik şiddetin arttığını fark ettiklerini, failler hasta/yaşlı olduğunda korona günlerinde evden uzaklaştırma başvurusu yapma kararı vermekte zorlandıklarını söyledi.

'KADINLARIN YAŞAM HAKLARI İKİ TEHLİKE ARASINDA'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Dışarda virüs, içerde şiddet. Kadınların en birincil yaşam hakları iki tehlike arasında bırakılıyor. Bu nedenle de 6284 ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması, kamu spotu, canlı yayın ve eğitimler düzenlenmesi, tüm kadınların haklarını ve başvuracakları yerleri öğrenmesi çok önemli. Kadınlar için çağrı ve destek hatları 7/24 ulaşılabilir olmalı ve bu mekanizmalar dijital ortamlarda da oluşturulmalıdır” diyor.

'UZAKLAŞTIRMA KARARLARI ZORA GİRMESİN'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun dikkat çektiği iki nokta daha var; koronavirüs günlerinde kadınlar için önemli bir kazanım olan uzaklaştırma kararlarının kolaylıkla alınabilmesi. Ayrıca sığınma evlerinin koşullarının da karantina şartlarına uygun olarak organize edilmesi...

Platformun karantina günlerine dair hazırladığı rapor ürkütücü. Hal böyle vahimken karantina günlerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ek ve acil önlem paketi gerekli. Hem de çok acil...

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