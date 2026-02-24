Canlı
        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı' sete çıktı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı' sete çıktı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı' için hazırlıklar tamamlandı. Merakla beklenen dizi sete çıkarak çekimlere başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 19:44
        'Delikanlı' sete çıktı

        Türk televizyonlarının iddialı yapımları arasına girmeye hazırlanan, SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisi sete çıktı. Setten görsellerin paylaşılması ile beraber dizinin sosyal medyada gündem olması dikkat çekti; heyecanlı bekleyişini paylaşan izleyiciler binlerce yorum yaptı. Mert Ramazan Demir'in yeni karakteri ile setten paylaşılan ilk fotoğrafı ise hem dizinin konusuna hem de genç yıldızın yeni karakterine dair merakı artırdı.

        Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.

        Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor. Duygu yüklü hikâyesi ve etkileyici anlatımıyla şimdiden büyük merak uyandıran 'Delikanlı', ekibi ve iddialı kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

        'Delikanlı', çok yakında SHOW TV'de!

