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SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı

31 Mart akşamı ilk bölümüyle Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi aksiyon ve dram örgüsünde seyirci ile buluşturacak 10. Ev imzalı 'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
'Kırmızı Kamyon'un afişi yayınlandı
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HABERTURK.COM

Bir itfaiye istasyonundaki itfaiyecilerin zorlu hayatlarını ve birbirlerine olan bağını anlatmanın yanı sıra Uğur'un (Görkem Sevindik) eşini kaybettiği yangına sebep olanları bulmak ve eşinin ailesi tarafından vesayeti alınmak istenen kızı Ömrüm'e (Ebrar Alya Demirbilek) kavuşmak için vereceği savaşı da merkezine alan 'Kırmızı Kamyon' dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle Türkiye'de bir ilke imza atacak. Tanıtımıyla da şimdiden dikkatleri üzerine çeken ve 31 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak dizinin afişi yayınlandı.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

'Kırmızı Kamyon' 31 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Kırmızı Kamyon 1. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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