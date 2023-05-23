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Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün ikinci tanıtımı yayınlandı!

Yakında Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un yer aldığı; çekimleri Marmaris'in masalsı atmosferinde gerçekleşen Maviye Sürgün dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün ikinci tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Afişi ve ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören dizi fırtınalı bir gecenin sonunda gelişen olayları ekrana getiriyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

"DEFNE KİMSİN SEN?"

SAT komandosu Ali'nin (Caner Cindoruk), Defne'yi (Damla Sönmez) fırtınadan kurtarmasıyla büyün hayatı bir anda değişiyor. Ailesinden tepki gören Ali'nin karşısına Defne yüzünden Ozan (Serkan Altunorak) çıkıyor. Ali, Ozan ve gizemli kadın Defne... Bu üçü arasında yaşanacak çarpıcı gelişmeler merak uyandırıyor. Heyecan ve aksiyon dolu anların yer aldığı tanıtım temponun bir an olsun düşmeyeceği, sürükleyici bir hikayenin sinyallerini veriyor.

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ HİKAYESİ

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi ise kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

"Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır"

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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