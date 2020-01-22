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BKM imzalı, Show TV’nin geçen hafta izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Ramo, ekrana gelen ikinci bölümüyle birinciliği göğüsledi. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle göz dolduran bölümde yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi.

Ramo, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle Total’de 8.94 izlenme oranı (rating),18.60 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 8.31 izlenme oranı (rating),18.09 izlenme payı (share),AB’de 5.78 izlenme oranı (rating),13.67 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi sosyal medyada uzun süre konuşulurken, Esra Bilgiç 4 saat 55 dakika boyunca Twitter’da Türkiye gündeminde yer aldı.

YAVUZ’DAN RAMO’YA BÜYÜK TUZAK!

Sibel’in Ramo’ya hesap sorduğu, mahallelinin bomba tehlikesi atlattığı bölümün final sahnesinde Yavuz, Ramo’ya tuzak kurdu. Ramo, Yavuz’a malları verip, Cihangir’le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz’un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo’yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Ramo tehlikede;

SİBEL, RAMO’DAN HESAP SORDU!

Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. Öte yandan Cengiz’in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü.

Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya mahalleye gitti. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco’nun yaşadığını öğrendi.

Sibel, Ramo’nun karşısında;

HALEF, RAMO’YA KARŞI ATAĞA GEÇTİ!

Halef, Sibel ve Neco’nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti. Hasan, Sibel’in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Evden kaçan Ramo’nun annesi Sabahat’ın kendini pamuk tarlasında hayal ettiği ve tarlada gezerken eşi Abdo’nun ölümünü hatırladığı anlar izleyenleri derinden etkiledi.

Aslında yol ortasında olan Sabahat’in büyük bir tehlike yaşadığı ve o anda gelen Ramo’nun annesini kurtardığı anlar dikkat çekerken, anne oğlun kucaklaşması ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

Bombalı Tuzak;

Sabahat, Abdo’nun ölümünü hatırlıyor;

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Ramo’nun 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Aile üyelerinin her yerde Ramo’yu aradığı tanıtımda, Ramo’nun sözleri üzerine alınan karar merakla bekleniyor. Neco ve Boz’un bir kez daha karşı karşıya geldiği, Ramo’nun Boz’un başına silah dayadığı anlarda heyecan yükselirken Sibel, Ramo’yu katil olmakla suçluyor. “Kader konuşunca insan susar!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Cihangir Bey’in barış isteği dikkat çekiyor.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 3. bölüm tanıtımı: