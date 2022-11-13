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Sibel Can'dan anlamlı ziyaret

Sibel Can dün Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kapıda çiçeklerle karşılanan ünlü şarkıcı Darülaceze sakinleriyle vakit geçirip onlarla tek tek ilgilendi 

Sibel Can'dan Darülaceze'ye ziyaret - Magazin haberleri
Sibel Can'dan anlamlı ziyaret
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Sibel Can, dün anlamlı bir ziyarette bulunarak Darülaceze Başkanlığı'na gitti. Can'ı 1968 Türkiye Güzeli Darülaceze sakini Sevgi Can Danlı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve tüm kurum çalışanları kapıda karşıladılar.

Sakinleri ziyaret öncesi Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kendi elleriyle yaptığı toplantı masanın da bulunduğu başkanın odasında kurum ile ilgili bilgiler alan ünlü şarkıcı, daha sonra tüm odaları ziyaret etti.

Darülaceze sakinleriyle vakit geçiren ve onlarla tek tek ilgilenen Sibel Can, her gittiği odada alkışlarla karşılandı. Rehabilitasyon odasında sakinlerin yaptığı el işlerini inceleyen 52 yaşındaki şarkıcı, daha sonra tüm fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

Kadınların bulunduğu salonu ziyareti sırasında sakinlerin 'Lale Devri'ni söyleyerek karşıladıkları Sibel Can, da onlara eşlik etti.

"BURADA OLMAK BANA HUZUR VERİYOR"

Sibel Can, "Tüm hayat koşuşturmacası içinde bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, bizim özümüz olan hoşgörü ve sırf insan olduğu için kucak açılan bu kurumda çalışan, emek veren, katkıda bulunan herkese sizin önünüzde teşekkürlerimi sunuyorum. Kendini bu iyilik hareketine adamış olmak ayrı bir gönül zenginliği gerektiriyor. Kurumun misyonu, vizyonu, fiziki şartları ve şeffaflığı gerçekten çok etkileyici. Darülaceze sakinleriyle kucaklaşmak, göz göze, gönül gönüle vakit geçirmek benim için unutulmaz anıların içinde yer alacak. Hepinize yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere..." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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