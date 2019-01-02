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Yılbaşı gecesi Sibel Can, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sibel Can, “2018 benim için çok güzel geçti. Albümümün satışları ve kliplerim istediğim izleyici ve dinleyiciye ulaştı. Benim en mutlu olduğum yer sahne” dedi.