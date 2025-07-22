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        Haberler Magazin Sibel Can'ın gurur günü - Magazin haberleri

        Sibel Can'ın gurur günü

        Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, üniversiteden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:49
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        Sibel Can'ın gurur günü
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        Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun oldu.

        Emir Aksüt - Engincan Ural

        Emir Aksüt'ü, ablası Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da yalnız bırakmadı.

        Emir Aksüt - Melissa Ural

        Sibel Can; "Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz!" mesajını yayımladı. Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını; "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.

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        2 KEZ EVLENDİ

        Sibel Can, 1988–1999 yılları arasında Hakan Ural, 2000–2010 yılları arasında ise Sulhi Aksüt ile evlilik yaşamıştı.

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