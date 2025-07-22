Sibel Can, 1988–1999 yılları arasında Hakan Ural, 2000–2010 yılları arasında ise Sulhi Aksüt ile evlilik yaşamıştı.
Sibel Can'ın gurur günü
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, üniversiteden mezun oldu
Sibel Can'ın, Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Londra'daki University of Westminster'dan mezun oldu.
Emir Aksüt - Engincan Ural
Emir Aksüt'ü, ablası Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da yalnız bırakmadı.
Emir Aksüt - Melissa Ural
Sibel Can; "Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz!" mesajını yayımladı. Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını; "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum" notuyla paylaştı.