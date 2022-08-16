Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sibel Can'ın oğlu Emir gecelerde

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir, dün akşam Bebek'teydi. 22 yaşındaki Aksüt, bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Sanatçı Sibel Can'ın 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt ile birlikteliğinden dünyaya gelen Emir, geçtiğimiz akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    12 Ağustos'ta 22 yaşına giren Emir Aksüt, bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ 

    Öte yandan ünlü şarkıcının 1988 yılında nikah masasına oturup 1999'da boşandığı Hakan Ural'dan da Engincan ve Melisa adında iki çocuğu daha bulunuyor. 
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte..
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt gecelerde - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.