Ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz hafta perşembe akşamı Suriye İdlib'de yapılan hain saldırının etkisinden kurtulamıyor.
Instagram'a "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde duygusal mesajlar ekleyen sanatçı, bu kez şu ifadeleri kullandı:
Bugün hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Mutluymuş gibi mi güleceğiz? İnsan olan yerlerim çok ağrıyor.
Geçtiğimiz günlerde İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit olmuştu.
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