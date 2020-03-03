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Ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz hafta perşembe akşamı Suriye İdlib'de yapılan hain saldırının etkisinden kurtulamıyor.

Instagram'a "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde duygusal mesajlar ekleyen sanatçı, bu kez şu ifadeleri kullandı:

Bugün hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Mutluymuş gibi mi güleceğiz? İnsan olan yerlerim çok ağrıyor.

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit olmuştu.