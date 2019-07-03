Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Manisa Alaşehir Eski Belediye Başkanı ve ünlü iş adamı Ali Uçak'ın oğlu Muhammet Yasin Uçak'ın sünnet töreni geçtiğimiz gün gerçekleşti. 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen görkemli geceye Sibel Can damgasını vurdu.

Sevilen şarkılarını seslendiren Can, yörenin halk oyunu olan Zeybek oyununa da alkışlarıyla eşlik etti. Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı, kendine özgü danslarıyla bir kez daha iddiasını ortaya koymuş oldu.

Sibel Can’ın ardından sahneye Altay’ın çıkmasıyla davetliler keyifli anlar yaşadı. Geç saatlere kadar devam eden törende davetliler eğlenceye doydu.