Ak Sigorta Biber şantaja karşı da güvence sağlıyor

Aksigorta, yeni ürünü “Siber Koruma Sigortası” ile veri ihlalleri ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında karşılaşılabilecek yaptırımlara karşı koruma sağlıyor. Siber Koruma Sigortası kapsamında ayrıca siber şantajdan medya sorumluluğuna, iş durmasından siber suça kadar kapsamlı teminatlar sunuluyor. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte sigortacılıkta yeni risklerin ortaya çıktığına dikkat çekerek “Siber olayların kurumlara oluşturduğu tehdit giderek artıyor. 2018 yılında dünyadaki siber suçların 2014 yılında meydana gelen siber suçların 2 katına çıktığını gözlemledik. 2021 yılında siber suçlar sonucu oluşacak zararların 6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak bundan böyle bakış açımızı ürün ve hizmetlerimizin içeriğinden daha çok müşterinin ihtiyaçlarına ve hayatlarının içindeki izlerine çevirmemiz gerekiyor. Siber Koruma Sigortası’nı da bu yaklaşımla geliştirdik” dedi.

FİDYE TALEBİ DE KAPSAMDA

Fahri Altıngöz, şunları söyledi: “Aksigorta olarak yeni nesil sigortacılık odağımızda, her şey müşteriden başlıyor. Bunun için uzun soluklu bir araştırma dönemi geçirdik, müşterilerimizi dinledik, sektörü analiz ettik. Artık sınırları zorlamak için de daha önce baktığımız pencerenin dışına çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Buradan hareketle müşterilerimizin yanında duran, onların ihtiyaçlarına çözüm olan bir sigorta şirketi olmak, sigortacılığın sınırlarını zorlamak istiyoruz. Bunun için de Bambaşka bir sigortacılık anlayışından yola çıkarak hareket ediyoruz.” Siber Koruma Sigortası’nın geniş kapsamlı teminat seçenekleri ile sigortalının banka hesaplarından, yasa dışı elektronik aktarım yapılmasına ya da sigortalının bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yasa dışı olarak değiştirilmesinden, bilgisayar sistemlerine zarar verme tehdidi ile yapılan fidye taleplerine kadar birçok riske karşı işletmeler güvence altına alınıyor.

Aynı zamanda işletmelerin web sitesi veya sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebilecek karalama, telif hakkı, unvan, slogan, ticari isim veya marka ihlali ya da gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masrafları için güvence sunuluyor. Siber Koruma Sigortası’nın hem sigortalının uğrayabileceği zararlara karşı hem de 3. şahıslardan gelebilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlaması da dikkat çekiyor.